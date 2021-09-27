محمد الكويتي : الإمارات الاولى في 100 مؤشر عالمي بفضل البنية الرقمية القوية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الامن السيبراني لحكومة الامارات على هامش منتدى الشارقة للاتصال الدولي الذي عقد صباح امس في اكسبو الشارقة في تصريخ خاص ل ( البيان ) أن التحول الرقمي لدولة الامارات شمل كافة القطاعات ، منها التعليمي والنفطي والصحي وخلافها من القطاعات ، كما أدى ذلك التحول أدى الى اعتمادنا على التكنولوجيا في هذه القطاعات ، مبينا أنه من ذلك الاعتماد تظهر بعض الثغرات الرئيسية التي قد تؤثر على الامن السيبراني للدولة وممتلكاتها الرقمية ، ومن هنا تأتي أهمية الدفاع والحماية لأي من تلك الممتلكات ، كما ان الحماية لا تتوفر الا بالجهود المتضافرة من كافة الجهات ، لافتا الى أن الأمن السيبراني ليس مسئولية جهة معينة ، بل هو مسئولية الجميع ، فتبدأ من المنزل من خلال نشر ثقافته للابناء في كيفية التعامل مع هذه الاجهزة الجديدة والاقبال عليها .

تواصل فعال

وقال ان هناك تواصلا فعالا مع الكثير من الجهات الحكومية ورفع الوعي ورفع ثقافة الامن الالكتروني والأمن السبراني ، مبينا ان الامارات وبفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة تمتلك بنية تحتية قوية ، وما يدلل على ذلك أنها أعلنت الاولى في 100 مؤشر عالمي ودولي ، كما أنها مستمرة في زيادة تلك المؤشرات على كافة القطاعات والمستويات الرئيسية ، كما ان للامن السبراني اهمية كبرى في الحفاظ على تلك البنية الرقمية القوية في الكثير من القطاعات ، كما أنه من هنا يأتي تضافر وأهمية الجهود الملحية والدولية للوصول الى الرقم واحد ، لافتا الى أن الملتقى الحكومي يهدف الى الوصول الى الاتصال الحكومي واستشعار اهميته لرفع اسم الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية في مختلف القطاعات .

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