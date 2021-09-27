محمد الكويتي : الإمارات الاولى في 100 مؤشر عالمي بفضل البنية الرقمية القوية
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الامن السيبراني لحكومة الامارات على هامش منتدى الشارقة للاتصال الدولي الذي عقد صباح امس في اكسبو الشارقة في تصريخ خاص ل ( البيان ) أن التحول الرقمي لدولة الامارات شمل كافة القطاعات ، منها التعليمي والنفطي والصحي وخلافها من القطاعات ، كما أدى ذلك التحول أدى الى اعتمادنا على التكنولوجيا في هذه القطاعات ، مبينا أنه من ذلك الاعتماد تظهر بعض الثغرات الرئيسية التي قد تؤثر على الامن السيبراني للدولة وممتلكاتها الرقمية ، ومن هنا تأتي أهمية الدفاع والحماية لأي من تلك الممتلكات ، كما ان الحماية لا تتوفر الا بالجهود المتضافرة من كافة الجهات ، لافتا الى أن الأمن السيبراني ليس مسئولية جهة معينة ، بل هو مسئولية الجميع ، فتبدأ من المنزل من خلال نشر ثقافته للابناء في كيفية التعامل مع هذه الاجهزة الجديدة والاقبال عليها .
تواصل فعال
وقال ان هناك تواصلا فعالا مع الكثير من الجهات الحكومية ورفع الوعي ورفع ثقافة الامن الالكتروني والأمن السبراني ، مبينا ان الامارات وبفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة تمتلك بنية تحتية قوية ، وما يدلل على ذلك أنها أعلنت الاولى في 100 مؤشر عالمي ودولي ، كما أنها مستمرة في زيادة تلك المؤشرات على كافة القطاعات والمستويات الرئيسية ، كما ان للامن السبراني اهمية كبرى في الحفاظ على تلك البنية الرقمية القوية في الكثير من القطاعات ، كما أنه من هنا يأتي تضافر وأهمية الجهود الملحية والدولية للوصول الى الرقم واحد ، لافتا الى أن الملتقى الحكومي يهدف الى الوصول الى الاتصال الحكومي واستشعار اهميته لرفع اسم الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية في مختلف القطاعات .