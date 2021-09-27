تعاون بين كلية الدفاع الوطني وأكاديمية أبوظبي الحكومية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعّت وزارة الدفاع، ممثلةً بكلية الدفاع الوطني، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تطوير برامج تدريبية مشتركة. ووقّع المذكرة بالإنابة عن كلية الدفاع، اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي قائد كلية الدفاع الوطني، ونيابة عن الأكاديمية، محمد غياث محمد القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية. وحضر توقيع المذكرة، كل من سمية عبد العزيز الحوسني عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، وعدد من أعضاء هيئة التوجيه لكلية الدفاع الوطني.

وتعبّر مذكرة التفاهم عن رغبة كلية الدفاع الوطني وأكاديمية أبوظبي الحكومية، في تطوير وتوثيق لعلاقاتهما الثنائية، من خلال التعاون في تطوير برامج تدريبية مشتركة، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، والخطط الاستراتيجية للجانبين.

وعبّر اللواء الركن عقاب شاهين عقاب العلي، عن استعداد الكلية لتقديم إسهاماتها من برامج علمية لرفد الجهود التي تبذلها الأكاديمية الحكومية، في تأهيل القيادات بحكومة أبوظبي.

واعتبر محمد غياث، أن أكاديمية أبوظبي الحكومية، التي تعمل وفق توجيهات دائرة الإسناد الحكومي، والتي تحرص على توثيق التعاون والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الحكومية المختلفة، في إطار المساعي الرامية لدعم رأس المال البشري في إمارة أبوظبي، وإعداده لمواجهة أي تحديات مستقبلية، وفرص المستقبل، من خلال توفير برامج ومبادرات ذات مستوى عالمي متطور.

تطوير

وأكد أن التعاون مع كلية الدفاع، يكتسب بُعداً مهماً بشكل خاص، نظراً لدورها الحيوي في صقل المهارات الاستراتيجية الوطنية لمواكبة المتطلبات المتسارعة، آملاً في تكثيف التعاون في المرحلة المقبلة، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة، وتطوير التعاون في الأبحاث والمعلومات.

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