أمراض القلب وراء ثلث الوفيات في الدولة

المصدر: (دبي – عماد عبدالحميد)

كشف الدكتور عبدالمجيد الزبيدي رئيس جمعية القلب الإماراتية: أن أمراض القلب مازالت تتصدر نسب الوفاة في الدولة، لافتاً إلى أنه من كل ثلاث وفيات هناك وفاة واحدة بأمراض القلب.

وأوضح أن نسبة الإصابة بالجلطات القلبية الحادة تشكل ما يقارب من 80% من الوفيات، مشدداً على ضرورة الوعي المبكر بأعراض الجلطات القلبية ومؤكداً أن التدخل الطبي المبكر يساهم في تقليل حدة المضاعفات التي قد تحدث بسبب تأخر المريض عن الوصول لأقرب مركز أو مستشفى، لافتاً إلى أن الأعراض التي قد يهملها البعض تشمل ألماً شديداً في الصدر يصاحبه ألم في الحلق مع ألم في البطن والكتف والظهر مع تعرق وأحياناً غثيان، موضحاً أن أمراض القلب تصيب الذكور والإناث بنسب متقاربة وتبدأ مع الذكور من عمر 30 عاماً، فيما قد تبدأ بالظهور عند الإناث من عمر 50 عاماً وما فوق.

جاءت تصريحات الدكتور عبد المجيد على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجمعية في فندق رافلز بدبي بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يحل في الـ 29 من سبتمبر من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار «اسمع قلبك»، وحضر المؤتمر الدكتور عبد الله شهاب الأمين العام للجمعية عقبه جلسة نقاشية لأطباء القلب في الدولة لمناقشة آخر وأحدث المستجدات المحلية والعالمية المتعلقة بأمراض القلب. وقال الدكتور عبدالله شهاب: إن القسطرة القلبية باتت الآن تستحوذ على 90 % من الأمراض القلبية، لافتاً إلى أن الإمارات تشهد سنوياً ما يقارب من 15000 عملية قسطرة.

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