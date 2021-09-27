الإعلان عن الفرق الـ 3 الفائزة في مسابقة «تحدي الأمل»

المصدر: أبوظبي- وام

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الحفل الختامي الافتراضي للموسم الأول من مسابقة «تحدي الأمل»، والتي تحاكي التحديات الحقيقية، التي يواجهها العلماء أثناء استكشاف وتحليل البيانات من كوكب المريخ.

حضر الحفل معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وهند باقر المدير العام لصندوق الوطن.

وجرى خلال الحفل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الإعلان عن الفرق الـ 3 الفائزة، وأفضل مدرب في المسابقة، التي تم إطلاقها برعاية صندوق الوطن ودعم من الوزارة.

وفي كلمته إلى الحفل قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: مسابقة «تحدي الأمل»، التي ينظمها صندوق الوطن هي امتداد طبيعي لحرصنا الكبير في الدولة على توفير كل متطلبات النجاح للاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وبصفة خاصة، حرصنا الكبير على إعداد الأجيال الجديدة، ليكونوا قادة الغد، قادرين على الإسهام، بمعارفهم وإنجازاتهم، في كل التطورات العالمية المفيدة، في مجالات علوم الفضاء.

وأضاف: إن هذه المسابقة تهدف إلى الاهتمام بطلبة المدارس، وإلى توفير فرص التعلم والإبداع والابتكار أمامهم في المجالات التقنية المهمة، وهي بذلك تسهم في إيجاد بيئة داعمة للتقدم العلمي والتقني في الدولة، وتساعد في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً في المقدمة والطليعة بين دول العالم أجمع، في كل إنجازات التطور في العالم.

طاقات

وتابع: إن الاحتفال دليل قوي على أن دولتنا الحبيبة تسعى إلى بناء الطاقات العلمية والإبداعية لأبنائها وبناتها كونها ترى فيهم أعظم مورد، وأفضل استثمار من خلال الحرص على تنشئتهم بصورة متميزة، ليكونوا حريصين على العطاء والإنجاز، ويتسابقون بنجاح في تحقيق الإبداع والابتكار. ونحن ماضون بذلك، كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقوله: إننا نرى الغد بالشباب، وإنهم أبناء زايد، أبناء هذا الوطن الأصيل ومستقبله.

وأضاف: نفتخر في عام الخمسين أن دولتنا الرائدة تقف اليوم وهي قوية بقادتها، عزيزة بأبنائها وبناتها، ناجحة بنظامها ومؤسساتها، دولة تسير وفق رؤية حكيمة، تتمثل في أن الأجيال الجديدة هم وسيلة المجتمع لتحقيق مستقبل مشرق في الأعوام الخمسين المقبلة.

وأردف: عمل صندوق الوطن وأنشطته تأتي من منطلق إدراكه الكامل لدور الأجيال الجديدة في تحقيق التقدم المستدام في المجتمع، ولذلك يحرص في كل برامجه على تشجيع التفوق والتميز في الأداء، وعلى تنمية قدرات أبناء وبنات الإمارات على التفكير الإيجابي والمبادرة الناجحة والتفاؤل بالمستقبل في إطار من الثقة بالنفس، والاعتزاز بالوطن، والولاء والانتماء لكل أهدافه وأمانيه.

حرص

وأكد حرص صندوق الوطن على الإسهام في تنمية قدرات أبناء وبنات الإمارات، وفي كل التطورات العالمية المفيدة، وعلى أن تكون هذه القدرات القوية إحدى الخصائص الإيجابية والأساسية لرأس المال البشري في هذا الوطن في الحاضر والمستقبل على السواء.

وقالت معالي سارة الأميري: يحظى قطاع الفضاء بحيز كبير في «مشاريع الخمسين» باعتباره أحد قطاعات اقتصاد المستقبل الواعدة، ونهدف لتحويل هذا القطاع إلى رافد مهم لنمو الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالطبع سيكون هذا القطاع في حاجة إلى أجيال جديدة من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادته في المستقبل.

وقال الدكتور محمد المعلا: إن هذه المسابقة، التي تم إطلاقها هذا الصيف ما هي إلا ثمرة تعاون بين صندوق الوطن ووزارة التربية والتعليم، بهدف صقل قدرات أبنائنا الطلبة وتطوير مهاراتهم كالقدرة على استخدام البحث العلمي في حل المُشكلات، وتنمية ثقافة علوم وهندسة الفضاء، بالإضافة إلى القدرة على استخدام مهارات البحث الاستقصائية، ومهارات جمع البيانات وتحليلها عن بُعد، ووضع استراتيجية علمية للتحكم في الأجهزة العلمية، وجمع المعلومات منها واستخدام مهارات العرض والتقديم، والعمل الجماعي ضمن فريق.

فوائد

واستطاع المشاركون في الموسم الأول من المسابقة التحكم في حركة روبوت المريخ وقراءة استشعاراته لتنفيذ المهام العلمية وجمع البيانات، وذلك من خلال منصة تعرض فيديو البث الحي لكاميرا الروبوت عبر الإنترنت.

تحفيز

قالت هند باقر المدير العام لصندوق الوطن: تشكل المسابقة حافزاً لتشجيع الشباب الإماراتي والعربي عموماً لدراسة علوم الفضاء، والمساهمة في بناء جيل من العلماء ورواد الفضاء بالمستقبل، إذ تقوم فكرتها على محاكاة واقعية لكل التحديات، التي تواجه علماء الفلك أثناء استكشاف المريخ، ويتم فيها تدريب المشاركين على كيفية استقبال البيانات من المريخ، وتحليلها ثم تحويلها إلى معلومات واستنتاجات من خلال البحث العلمي الاستقصائي.

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