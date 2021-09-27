تفاهم بين شرطة دبي والجامعة الأمريكية لتنفيذ دبلوم «ضابط مرونة»

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية في دبي، بهدف تأهيل الخبراء في مجال المرونة والحد من المخاطر، عبر تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك «دبلوم ضابط مرونة» وهو الأول من نوعه في المنطقة في هذا المجال، والذي يهدف إلى ضمان المرونة بشكل عام، ويتضمن المرونة المؤسسية، والذكاء والاستدامة في منظومة العمل والتعامل مع الأزمات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بإشراف من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي اللواء أستاذ دكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، بحضور العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد الأستاذ الدكتور محمد الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والعقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، وعدد من المسؤولين من الجامعة الأمريكية وضباط شرطة دبي. ورحب اللواء الأستاذ الدكتور السويدي، في بداية اللقاء بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي اهتماماً بالغاً بعقد مذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات والجامعات والأكاديميات التعليمية المتقدمة محلياً وعالمياً، من أجل تبادل المعارف والعلوم والخبرات فيما بين الأطراف، وبهدف رفع كفاءة المورد البشري في مختلف القطاعات بما فيها المتخصصون والمعنيون بالمرونة المؤسسية وبإدارة المخاطر الطوارئ والأزمات والكوارث.

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