إصابات «كورونا» في الدولة تواصل انخفاضها

المصدر: ‌أبوظبي - وام

واصلت إصابات «كورونا» انخفاضها في الدولة، حيث سجلت أمس 298 إصابة جديدة مقارنة بـ 321 حالة سجلت أول من أمس. وتفصيلاً أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 338.923 فحصاً جديداً لـ«كوفيد 19» على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.‌

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 734.894 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.090 حالة.‌

‎وكشفت الوزارة عن شفاء 360 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 727.166 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة عن تقديم 8929 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 19.856.161 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 200.76 جرعة لكل 100 شخص.

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