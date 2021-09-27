غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس النواب العراقي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهوريه العراق والوفد المرافق له، وذلك في مقر المجلس الوطني بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات الدولية سيما حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد معالي صقر غباش على عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق وشعبيهما، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزداد متانة وصلابة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقدم الحلبوسي دعوة لغباش لزيارة العراق، ورحب غباش بقبول الدعوة لزيارة دولة العراق، مؤكداً متانة علاقات الأخوة والصداقة المتجذرة. فيما وجه غباش دعوة لمحمد الحلبوسي لزيارة معرض إكسبو دبي 2020.

وثمن الحلبوسي الدور الكبير الذي يقوم به غباش من خلال رئاسته للاتحاد البرلماني العربي والتنسيق لتوحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا العربية.

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