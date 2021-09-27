سلطان القاسمي يدعو «استشاري الشارقة» للانعقاد العادي الثالث

المصدر: الشارقة – البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (36) لسنة 2021 م، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، للانعقاد لدوره العادي الثالث، من الفصل التشريعي العاشر.

ونص المرسوم الأميري، على أن يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، للانعقاد في دوره العادي الثالث، من الفصل التشريعي العاشر، يوم الخميس 30 صفر 1443 هـ، الموافق 7 أكتوبر 2021 م.

جائزة

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم (37) لسنة 2021 م، بشأن إلحاق جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي، بجامعة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري، على أن تُلحق جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي، بجامعة الشارقة، اعتباراً من تاريخه، ويُعاد تنظيمها وتطويرها، بما يخدم تحقيق أهدافها، بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على عرض المدير، وموافقة مجلس الأمناء.

وتؤول للجامعة كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي، من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

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