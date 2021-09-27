خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس في واحة الكرامة بأبوظبي، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال جولة قام بها الحلبوسي في مختلف أنحاء الواحة شرحاً وافياً عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

كما قام رئيس مجلس النواب العراقي بتسجيل كلمة في سجل الزوار.

زيارة

كما زار الحلبوسي والوفد المرافق جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي يرافقه أحمد بوشهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي.

استهل الحلبوسي و الوفد المرافق الزيارة بجولة شملت مرافق الجامع. وتجول والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

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