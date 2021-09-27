مسؤولون: المنهجية الحكومية الجديدة خريطة طريق استثنائية

المصدر: دبي، أبوظبي- رامي عايش، وام

أكد مسؤولون أن المنهجية الجديدة لعمل الحكومة، تشكل خريطة طريق استثنائية جديدة في مسيرة العمل الحكومي الجماعي وإنجاز الأولويات الوطنية لتعظيم منجزات الوطن في مختلف المجالات بما يتماشى مع مبادئ «وثيقة الخمسين» للخمسين عاماً المقبلة.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن حكومة دولة الإمارات، تواكب المتغيرات السريعة، ويتسم عملها بالمرونة الإدارية، بهدف خدمة الشعب، ورفعة الدولة، وعلو شأنها، وتحقيق أعلى مستويات التقدم والرفاهية فيها.

وأضاف أن المحددات الخمسة للمنهجية الجديدة التي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته التي وجهها إلى جميع موظفي ومسؤولي الحكومة الاتحادية، تؤكد على العمل المثمر، لتحقيق أفضل الإنجازات والتطلعات، وتقليص الروتين، وتوزيع المهام، بحيث يكون العمل الحكومي خلّاقاً مثمراً، تنتج عنه مشاريع وطنية مستمرة ذات أثر إيجابي ملموس في واقع الحياة، وتُحافظ على المكتسبات الوطنية.

وقال حمد الشيخ الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية خطوة استباقية من قيادة رشيدة استطاعت أن تدير المنظومة الوطنية بطريقة جعلت من الإمارات دولة يشار إليها بالبنان، من خلال الاستفادة من خبراتها واستراتيجياتها القصيرة والبعيدة المدى، مما جعلها في موقع بارز على خريطة التقدم والنهضة في العالم بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة في أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات من خلال حكومة فاعلة وقادرة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع متغيرات المستقبل.

وقال في كلمة له إن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ويحافظ على مرونة العمل الحكومي القائم على التعاون بين مختلف الجهات بما يعزز تسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات وتحقيق مزيد من النجاحات والقفزات النوعية في مسيرة الوطن الحضارية.

نقلة

وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، أن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات، قادر على إحداث نقلة نوعية في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات الجميع لمستقبل أفضل لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات، يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة، ويجدد الدماء والأفكار ويعزز الابتكارات، ويضيف للحكومة كفاءات مهمة وكوادر شابة مؤهلة.

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