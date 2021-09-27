المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة بدبي عن منح علامة دبي للوقف لمنصة «حديث الخبراء»، لتكون بذلك أول منصة وقفية تحت مظلة «وقف المعرفة».

وتُعد منصة «حديث الخبراء» منصة توعية تُقدَّم برعاية «مشاريع سالم أحمد الموسى»، وتستهدف نشر المعرفة وتعزيز التوعية المُجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المركز على دعم مبادرات التوعية المُجتمعية، وتعزيز مسارات نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وتستهدف منصة «حديث الخبراء» تعزيز التوعية ونقل المعرفة والمشورة من الخبراء إلى الجمهور، ومعالجة مُختلف القضايا والموضوعات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية.

وتمَّ تسليم علامة دبي للوقف «وقف المعرفة» إلى الحارث سالم أحمد الموسى، تقديراً لجهوده في تأسيس المنصة واستضافتها، بحضور كل من زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة؛ وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي؛ وسالم الموسى، رئيس مجلس إدارة «مشاريع سالم أحمد الموسى»، الراعي الرسمي لمنصة «حديث الخبراء».

وتواصل المنصة تنظيم سلسلة من الندوات منذ العالم الماضي، بهدف تعزيز جسور التواصل بين مجموعة من الرواد والمؤثرين، إلى جانب تشجيع قنوات تبادل الأفكار والرؤى والتجارب والمعلومات عبر المنصات الرقمية، التي تستهدف شريحة واسعة ومتنوعة من الجمهور من خلال طرح موضوعات مهمة، بمشاركة أكثر من 250 ألف مشارك عبر الإنترنت.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: إن إطلاق «وقف المعرفة»، بالتعاون مع مجموعة سالم الموسى يأتي في إطار مواكبة عملية التحول الرقمي، الذي تسعى حكومة دبي لتطويره من خلال الاستثمار بالتكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.

وقال سالم أحمد الموسى: تواصل «مشاريع سالم أحمد الموسى» مسيرتها الريادية في دعم المبادرات والبرامج الاستثنائية، والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاجتماعية من خلال تعزيز التوعية والإرشاد، ودعم الأنشطة التثقيفية.

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