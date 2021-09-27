«حياة» مبادرة تعيد زراعة 200 شجرة محلية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشفت أصيلة المعلا المدير العام لهيئة البيئة بالفجيرة، أنه يجري العمل على تنفيذ مبادرة «حياة»، بالتعاون مع بلدية الفجيرة، لإعادة زراعة 200 شجرة من النباتات المحلية، تشتمل على الغاف والسمر، ناتجة عن تنفيذ مشروع قطار الاتحاد، وسيتم إعادة إحيائها في مناطق متنوعة في الإمارة، بهدف المحافظة على النظام البيئي للإمارة، وزيادة الرقعة الخضراء، وحماية الموروث من الأشجار المحلية والمعمرة، والحفاظ على التوازن البيئي، وستتم هذه المبادرة عن طريق الشركة الصينية لتشييد السكك الحديدية، المقاول الرئيس لمشروع قطار الاتحاد، حرصاً على تطبيق أعلى معايير الاستدامة خلال تنفيذ المشروع.

2436 جولة

وقالت: إن فرق التفتيش تنشط خلال فصل الصيف، للتصدي لأي تجاوزات بيئية من قبل المخالفين والمستهترين، وذلك عن طريق عمل مسوحات وزيارات تفتيشية دورية على مدار الساعة، في مختلف مناطق الإمارة، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتعامل معها باحترافية، لافتة إلى أن الفرق نفذت خلال العام الماضي والجاري، 2436 جولة تفتيشية بيئية خارجية، على مدى 20 شهراً، بمعدل 1423 جولة تفتيشية خارجية خلال عام 2020، وحوالي 1013 جولة تفتيشية خارجية خلال 8 أشهر من العام الجاري.وأشارت المعلا إلى أن جولات التفتيش البيئي، أسفرت عن تحرير 64 مخالفة بيئية العام الجاري، وحوالي 110 مخالفات بيئية العام الماضي، وسجلت 72 غرامة بيئة العام الجاري، و130 غرامة بيئية العام الماضي، كما انخفضت المخالفات البيئية بشكل ملحوظ، لتسجل خلال العام الجاري، مخالفتين فقط، مقارنة مع العام الماضي، الذي وصلت فيه المخالفات البحرية إلى 14 مخالفة، ومصادرات بحرية تصل إلى 42 مصادرة.

محطات رصد

وحول مشكلة التلوث البحري، التي تؤثر سلباً على الثروة السمكية والصيادين والسياح، أفادت بأن هيئة الفجيرة للبيئة، تراقب جودة مياه البحر، من خلال محطات رصد ومراقبة، تعمل على مدار الساعة، تم اختيار مواقعها بعناية، لرصد أي ملوثات للبيئة البحرية، وتعمل هذه المحطات كإنذار مبكر.

وأكدت أن الهيئة تتلقى باهتمام البلاغات المتعلقة بالتلوث البحري، عبر قنوات الاتصال المختلفة، وتقوم بالاستجابة الفورية لهذه البلاغات، للحد من انتشار التلوث، وتقليل آثاره على البيئة البحرية، إلى جانب مراقبة البيئة البحرية التي تتم أيضاً عبر الأقمار الاصطناعية، التي تغطي المياه الإقليمية والدولية، حيث تتلقى الهيئة الصور الجوية من وزارة التغير المناخي والبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية «رومبي»، في حال الاشتباه بوجود تلوث بحري، وتفعيل الخطط بعد تقييم نوع وحجم التلوث.

منظومة متكاملة

وكشفت أصيلة المعلا عن أن الهيئة تقوم حالياً بتطوير منظومة متكاملة للمراقبة والاستجابة، وذلك عبر الاستعانة بأفضل التقنيات والخبرات، من خلال تطوير وعقد شراكات مع المؤسسات العاملة في مجال تطبيقات الاستشعار عن بعد، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال تطبيقات الصور الفضائية. وأشارت إلى حرص هيئة الفجيرة للبيئة، على مراقبة جودة الهواء على مدار24 ساعة، منذ ما يقارب 22 سنة، عند تأسيس شبكة مراقبة جودة الهواء في عام 1999، حيث تمتلك الهيئة أحدث الأنظمة والتقنيات المتبعة عالمياً لرصد انبعاثات ملوثات الهواء على مدار الساعة.

شكاوى

أوضحت أصيلة المعلا أن غرفة التحكم والمتابعة للبيئة، قامت برصد وتسجيل 24 شكوى من الروائح المزعجة والانبعاثات، ومخالفة واحدة لجهة تسببت في روائح تم رصدها داخل مدينة الفجيرة، بالإضافة إلى بلاغات البيئة البحرية، بواقع 8 بلاغات خلال العام حتى الآن.

وقالت المعلا إن المخالفات البيئية، تصنف إلى مخالفات بسيطة ومتوسطة وعالية وشديدة، وتتراوح مبالغ الغرامات من 1000 درهم إلى 200000 درهم، حسب لائحة الرسوم المعتمدة.

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