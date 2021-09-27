طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس مغبر يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر بعض السحب على الجبال شرقا بعد الظهر والرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة تصبح شمالية شرقية خفيفة ليلا سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/ س والبحر يكون مضطربا يصبح متوسط الموج تدريجيا ظهرا في الخليج العربي خفيفا في بحر عمان.

ويشهد يوم غد الثلاثاء المقبل طقسا رطبا على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا - صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحيانا نهارا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقا.. والرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س و البحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء المقبل رطبا صباحا صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحيانا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقا وجنوبا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الخميس المقبل طقسا رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق صباحا صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويسود البلاد يوم الجمعة المقبل طقس رطب على بعض المناطق صباحا صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحيانا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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