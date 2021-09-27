«المعاشات»: صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر سيتم صرفها اليوم الاثنين، وتبلغ معاشات هذا الشهر (613) مليوناً و(384) ألفاً و(414) درهماً، مقارنة بنحو (566) مليوناً و(642) ألفاً و(881) درهماً في سبتمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر يبلغ (42,876) مستفيداً، مقارنة بنحو (39,371) في سبتمبر من العام الماضي.

وقال محمد صقر الحمادي القائم بأعمال مكتب الاتصال الحكومي مدير وحدة سعادة المتعاملين، يجسد المعاش التقاعدي أهم أهداف التأمين الاجتماعي الذي تسعى من خلاله الدولة إلى توفير حياة آمنة ومستقرة لكل أفراد المجتمع، حيث يمتد أثره للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش كما لو أن عائلهم لا يزال على قيد الحياة.

وقال الحمادي تُظهر إحصائيات الهيئة لشهر أغسطس الماضي أن إجمالي عدد المتقاعدين الجدد بلغ (76) متقاعداً، منهم (42) متقاعداً من جهات عمل اتحادية، و(28) من جهات عمل محلية، و(6) في القطاع الخاص، وعلى مستوى الجنس كان عدد المتقاعدين من الإناث (30) متقاعدة، مقارنة بنحو (46) متقاعداً من الذكور، كما تشير الفئة العمرية إلى أن (42) تقاعدوا عن عمر يناهز (60) عاماً فأكثر، بينما تقاعد (30) متقاعداً عن عمر يناهز (50-59) عاماً، بينما تقاعد (4) عن عمر أقل من (50) عاماً.

وتنوعت أسباب نهاية الخدمة، حيث تقاعد (38) مؤمناً عليه بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، كما كانت الاستقالة سبباً في نهاية خدمة (30) مؤمناً عليه، كما أقرت اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات التقاعد الطبي لـ (5) حالات، وانتهت خدمات (3) مؤمن عليهم لأسباب أخرى.

وأشار الحمادي إلى أن عدد الحالات التي انتهت بمكافأة نهاية خدمة بلغت خلال أغسطس الماضي (396) حالة منها (46) حالة في القطاع الحكومي الاتحادي و(110) حالات في القطاع الحكومي المحلي، و(240) حالة في القطاع الخاص، وتُظهر البيانات أن عدد الإناث من هذه الحالات بلغ (251)، بينما بلغ عدد الذكور (145) مؤمناً عليه، كما توضح الفئة العمرية أن (380) مؤمناً عليه انتهت خدماتهم عن فئة عمرية تقل عن (50) عاماً، و(11) مؤمناً عليه عن (50- 59) عاماً، و(5) عن (60) عاماً.

وتظهر الإحصائيات أن عدد نهايات الخدمة للمدد التي تقل عن سنة بلغت (97) حالة منها (6) في القطاع الحكومي الاتحادي، و(13) حالة في القطاع المحلي، و(78) حالة في القطاع الخاص، وكان عدد الإناث منهم (63) حالة، بينما عدد الذكور (34)، وكانت كافة هذه الحالات تحت الفئة العمرية التي تقل عن (50) عاماً.

وقال الحمادي تنصح الهيئة المؤمن عليهم باستيفاء المدة المقررة للحصول على المعاش التقاعدي لما له من أثر في حياة المؤمن عليهم والمستحقين، كما تؤكد أن زيادة مدة الخدمة حتى وإن انتهت بمكافأة هو في مصلحة المؤمن عليه لأن حساب المكافأة يكون على شهر ونصف عن كل عام عن سنوات الخدمة الخمس الأولى بينما يرتفع لشهرين عن السنوات الخمس التالية ولثلاثة أشهر عما زاد عن ذلك، وتنوه بأن أقل مدة لاستحقاق المكافأة هو سنة من العمل لذلك فإن فإنه من المفيد استكمال المؤمن عليه مدة السنة للحصول على المكافأة.

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