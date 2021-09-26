إعلاميون وصناع محتوى: دور مهم للشباب في تحقيق تطلعات بلدانهم

المصدر: الشارقة ـ البيان

جمعت فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 نخبة من الإعلاميين وطلبة كليات الإعلام والمعنيين في شؤون التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من الملتقيات الحوارية، جاء الأول بعنوان «ملتقى المؤثرين: الوباء المعلوماتي»، والثاني: «ملتقى الشباب.. الجيل الخامس من الأفكار».

وأكد عدد من المتحدثين المشاركين في «ملتقى المؤثرين: الوباء المعلوماتي»، الذي يقام ضمن فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى، أن تسابق صناع المحتوى على سرعة الانتشار وعدم المصداقية من بعض المؤثرين تعد من أبرز أزمات مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الملتقى بإدارة هيثم الحمادي مقدم برامج مؤسسة دبي للإعلام، وندى الشيباني مقدمة برامج مؤسسة أبوظبي الإعلامية، حيث قال الحمادي خلال افتتاحه لأعمال الملتقى: «يوجد الكثير من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بتناقل أخبار من دون العودة إلى مصدرها أو التأكد من صحتها، بهدف زيادة أعداد المتابعين وتحقيق انتشارهم على المنصات، وهو ما يعد سبباً رئيسياً في زيادة الوباء المعلوماتي».

وأشارت ندى الشيباني، إلى أن بعض المتابعين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتأثرون بما يتداوله المشاهير، نظراً لحجم وأعداد متابعيهم وكأنهم كلما زاد عدد المتابعين زادت مصداقيتهم، وهو ما قد يؤدي لأزمات وأخبار خاطئة».

وأكد المشاركون في الملتقى أن التعاون بين إدارات الاتصال الحكومي المختلفة وبين المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه أن يسهم في الحد من الوباء المعلوماتي، وأوضحوا أن الوصول لذلك يتضاعف بإعادة الاعتبار للمؤسسات الصحفية ودورها المهني القائم على الدقة والمصداقية.

وتوقف المتحدثون عند المعايير التي يجب اختيار المؤثرين فيها للعمل مع إدارات الاتصال الحكومي، مشيرين إلى أنه ينبغي دراسة حساباتهم الشخصية، والتأكد من نوع المحتوى الذي يقدمونه وحجم الجهد الذي يبذلونه لتحري الدقة والمصداقية فيما ينشرونه.

ملتقى الشباب

من جانب آخر جمع «ملتقى الشباب.. الجيل الخامس من الأفكار»، الإعلامي مروان الشحي مقدم برامج في مؤسسة دبي للإعلام، وصانعة المحتوى ميثاء محمد، في حوار مفتوح مع جمهور من المعنيين بالشأن الإعلامي، حول دور الشباب في المشاركة بتحقيق تطلعات بلدانهم.

وأكد مروان الشحي في مستهل الملتقى أن الشباب هم أساس المستقبل ومن يبنون الأجيال في السنوات المقبلة، خصوصاً مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

بدورها تحدثت صانعة المحتوى ميثاء محمد، عن آليات ومهارات الاستثمار بطاقات الأجيال الجديدة من الشباب، وتمكينهم من أهم أدوات تطوير ذاتهم والمتمثلة في إدارة الوقت وترتيب الأولويات في شؤون حياتهم للوصول إلى ما يطمحون إليه.

وشهد الملتقى حديثاً عن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، وانعكاسها على حياة الشباب سلباً وإيجاباً، حيث أكد المتحدثون أن الجائحة كانت فرصة أمام الكثير من الأجيال الجديدة لإعادة النظر في أهدافهم ووضع خطط واضحة للوصول إليها، فيما مثلت للبعض الآخر تحدياً عرقل مشاريعهم وطموحاتهم.

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