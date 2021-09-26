حمدان بن محمد: نتائج مبشرة لتجارة دبي الخارجية ونمو قوي وصل إلى 31 %

المصدر: البيان

‏أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن تجارة دبي الخارجية مبشرة وتشهد نمواً قوياً وصل إلى 31% بإجمالي 722 مليار درهم في النصف الأول من 2021.

وقال سموه إن دبي تمضي بثقة وبروابط قوية مع العالم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للوصول بتجارة الإمارة إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات وإضافة 200 مدينة جديدة لشبكة شركائها التجاريين.

وأوضح سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن خبرة دبي الطويلة مع التجارة وتلبيتها لتطلعات التجار بما تملكه من بنية تحتية وتجهيزات لوجستية من بين الأفضل في العالم، وبيئة رقمية ذكية تسهل إجراءات التبادلات التجارية عوامل تؤكد قدرتها الكاملة على التجاوب بمرونة تامة وكفاءة عالية مع متغيرات الأسواق وما قد تحمله من فرص وتحديات.

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