شرطة دبي تعزز أسطول دورياتها بـ100 سيارة أودي طراز A6

المصدر: البيان

في إطار التعاون الاستراتيجي بين القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة النابوده للسيارات "أودي"، وحرصاً من الجانبين على ترجمة مسؤولياتهما الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، عززت شرطة دبي أسطول دورياتها بعدد 100 سيارة من نوع أودي طراز A6 45 TFSI، والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات الحديثة.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي: "يسعدنا التعاون مع شركة النابوده للسيارات "أودي" التي تعد واحدة من أعرق الشركات الوطنية، وأكثرها التزاماً في دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً واسعاً في دعم صورة دبي، وتعزيز مكانتها بين أفضل المدن للعيش والعمل والسياحة والاستثمار، ونحن واثقون من أن هذه السيارات ستسهم في الارتقاء بأدائنا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات".

من جهته، قال كيه راجارام الرئيس التنفيذي لشركة النابوده للسيارات إن شركة النابودة للسيارات فخورة بالشراكة والعمل مع شرطة دبي من خلال تقديم 100 سيارة أودي من طراز A6 المزودة بأحدث التقنيات دعماً لبرامج وأنشطة القيادة في مختلف المحافل والفعاليات، لافتاً إلى أن الشراكة تأسست مع شرطة دبي منذ سنوات عديدة. وسبق توقيع اتفاقية تعاون بين معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والمغفور له علي سيف النابوده، المدير العام السابق للشركة، بخصوص تزويد الشرطة بـ100 سيارة، مشيراً إلى أن النابودة للسيارات حريصة على دعم عمليات شرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي.

وأضاف "شراكتنا مع شرطة دبي، لن تقتصر على دعم أسطول دورياتها المرورية، وإنما من خلال التعاون معها في العديد من المبادرات التي تنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للسلامة المرورية، ونأمل أن تسهم هذه المركبات الجديدة المعززة بأحدث التقنيات في أداء عملياتها المهمة لخدمة المجتمع في الإمارة".

وأكد كيه راجارام مواصلة العمل مع شرطة دبي وتعزيز الشراكة بين الجانبين لخدمة المصلحة العامة. وتتميز أدوي A6 45 TFSI بمحرك بسعة 2.0 لتر و4 اسطوانات بقوة 245 حصان وعزم يبلغ 370 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي (اس ترونيك).

كما تتميز بمواصفات فارهة كنظام اختيار اسلوب القيادة ونظام المساعدة على تثبيت السيارة ومقعد سائق مع ذاكرة ومصابيح المتطورة تكنولوجياً LED تعمل في وضع النهار ونظام MMI المتعدد الوسائط .

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