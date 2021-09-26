مكتوم بن محمد يلتقي فريق العمل في وزارة المالية

المصدر: البيان

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بفريق العمل في وزارة المالية.

واستذكر سموه وفريق العمل دور المغفور له الشيخ حمدان بن راشد طيب الله ثراه في بناء مؤسسات الدولة المالية.

وقال سموه: "التقيت اليوم بفريق العمل في وزارة المالية واستذكرنا دور المغفور له الشيخ حمدان بن راشد طيب الله ثراه في بناء مؤسسات الدولة المالية. وشكرنا الأخ عبيد الطاير على خدمته وخبرته التي سخرها بكل إخلاص لوطنه خلال السنوات السابقة. وناقشنا فريق العمل في أهم معالم المرحلة المقبلة في الوزارة".

وأضاف سموه: "نهدف في وزارة المالية أن نكون جزءاً من تحقيق مبادىء الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله وتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد ومنهجيته الجديدة التي أعلن عنها وأن تعمل الوزارة بروح الفريق الواحد ضمن فريق دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل أفضل واقتصاد أكثر استقراراً ورسوخا".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز