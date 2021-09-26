مكتوم بن محمد.. ريادة في العمل الحكومي

المصدر: دبي - رامي عايش

تلقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فنون القيادة في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وسموه، المولود في دبي «24 نوفمبر 1983»، هو الابن الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهو نائب حاكم إمارة دبي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ورئيس ديوان صاحب السموّ حاكم دبي ويشغل سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات المهمة في دبي، وتتركز مسؤولياته في مجالات تعزيز منظومة العمل الحكومي وتنشيط القطاع الاقتصادي في الإمارة. ويتوّج اختيار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد، قرابةَ عقد ونصف عقد من العمل الدؤوب والعطاء لسموه منذ تخرجه بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي عام 2006، إذ أثبت سموه في تلك الأعوام التي حمل فيها فلسفة والده، قدرتَه على القيادة والإدارة والتوجيه، وهي سمات يحتاجها القائد ليدفع مسيرة التنمية والازدهار إلى الأمام، ويغير الحاضر ويصنع المستقبل.

خبرة

كما اكتسب سموه من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن خلال الحضور الدائم لمجالسه، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة والمتنوعة في الإمارة، فنون القيادة والحكمة والتميز، ودأب سموه على تنمية قدراته ومعارفه، وجمع تحصيله العلمي ما بين المناهج والأساليب الأكاديمية المحلية، ومثيلاتها العالمية، وهو ما ساهم في توسع أفق المعرفة لدى سموه مع الحفاظ على الموروث الوطني بكل تجاربه وخبراته ومنجزاته.

انطلاقة قوية

ومنذ الأيام الأولى لتوليه مهامه ومسؤولياته الوطنية، انطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة ليشارك القيادة الرشيدة في استكمال منظومة التنمية الشاملة للبناء، مستفيداً من انفتاحه الفكري في إطار الالتزام بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والسعي لإحداث تطوير نوعي في خطة تنمية دبي وإسهاماتها الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي.

مناصب أخرى

ويتقلد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عدداً من المناصب الأخرى، فسموه نائب حاكم دبي بمقتضى مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي في الأول من فبراير من عام 2008، كما يشغل سموه منصب النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو حاكم دبي في الرابع عشر من أغسطس من عام 2008، علاوة على ترؤسه مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي للإمارة والذي شُكل في السادس من ديسمبر من عام 2017. وقد أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بتعيين سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السموّ حاكم دبي.

مناصب

وإضافةً إلى مناصبه آنفة الذكر، يتولى سمو الشيخ مكتوم بن محمد رئاسة كلٍ من: سلطة دبي للتطوير، والمجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ومجلس الشؤون الاستراتيجية الذي يمارس دوراً فاعلاً في تعزيز عملية صنع القرار الحكومي في دبي من خلال مناقشة الاقتراحات المتعلقة بإصدار التشريعات ذات العلاقة بالشؤون الاستراتيجية في الإمارة، بما في ذلك تعزيز التعاون والتنسيق في ما بين الجهات الحكومية، وبين حكومة دبي والحكومة الاتحادية. كما يترأس سموه اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، ويترجم سموه رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الريادة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية.

مؤهلات

درس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في مدارس دبي، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة راشد الخاصة للبنين، ثم تخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الإمارة عام 2006، قبل أن يلتحق بالعديد من الدورات التدريبية في جامعة هارفارد العالمية المرموقة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

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