مكتوم بن محمد: الوطن أمانة في أعناقنا

المصدر: دبي - البيان

تقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ثقتهم وتشريفه بالمهمة الاتحادية الجديدة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أتقدم بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد على ثقتهم وتشريفي بالمهمة الاتحادية الجديدة، وأسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها.. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي».

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