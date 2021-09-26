سيف بن زايد يبارك لمكتوم بن محمد الثقة الغالية

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنهجية الجديدة للحكومة، جاءت ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبارك سموه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، الثقة بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «المنهجية الجديدة في العمل الحكومي، جاءت ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لسيدي الشيخ خليفة بن زايد وسيدي الشيخ محمد بن راشد وسيدي الشيخ محمد بن زايد، معلنة بداية مرحلة جديدة هدفها تحدي الإنجاز بجهود تكاملية استثنائية متفردة». وأضاف سموه: «أبارك لأخي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، الثقة بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، وأطيب الأمنيات للإخوة الوزراء، مباركين لهم الثقة الغالية ومتمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة الإمارات».

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