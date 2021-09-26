حمدان بن محمد: دور مكتوم بن محمد محوري في مسيرة الخمسين

المصدر: دبي البيان

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، التعيين في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لأخي الشيخ مكتوم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.. بدعم قيادتنا الرشيدة، تواصل دولتنا العزيزة مسيرة تمكين الشباب، وكلنا ثقة بأن مكتوم بن محمد بما يملكه من خبرات قيادية وإنجازات كبيرة وتجارب واسعة سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين الجديدة، ونسأل الله له التوفيق». وأضاف: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، ونسأل الله لهم جميعاً التوفيق والسداد لخدمة شعبنا العزيز وتعزيز مكانة دولتنا الغالية على المستوى الإقليمي والدولي».

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