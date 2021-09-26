صحف عالمية: الإمارات نحو مرحلة جديدة بطموحات عالمية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

تناولت صحف ومواقع عالمية التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية في الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة تسير نحو مرحلة جديدة بطموحات عالمية.

وأفادت شبكة أخبار «يو إس نيوز» أن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد قد بثه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلناً عن التغييرات الوزارية.

وأشار موقع شبكة «بلومبيرغ» الدولية إلى أن الإمارات تهدف إلى تسريع وتيرة التغيير، مشيرة إلى أنها ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، وقد حددت هذا الشهر خططاً لإعادة وضع نفسها مركزاً عالمياً للأعمال والتمويل، مستشهداً بحديث سابق لمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الذي أكد أن الدولة العضو في أوبك تأمل في تجاوز معدل النمو 4% خلال عام 2021، وتتطلع لإيجاد أكثر من 30 ألف وظيفة في العام المقبل.

طموحات مختلفة

وأوضح موقع «روسيا اليوم» أن الإمارات تتبنى منهجية جديدة لعمل الحكومة لـ50 عاماً، وتعلن تعديلاتها الوزارية في خطوة تأتي مع إنجاز الخطة السابقة «رؤية الإمارات 2021»، التي تم طرحها للسنوات العشر السابقة، في إشارة إلى أن الإمارات تدخل المرحلة الجديدة هذه بـ«طموحات عالمية مختلفة».

من جهته، أشار موقع «إيكونوميك تايمز» الهندي، إلى أن التغييرات الوزارية تأتي في وقت تسعى فيه دول الخليج لتأمين الاستثمارات، وتعزيز مكانتها الدولية في بحثها عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط. ولفت الموقع المتخصص بالأعمال إلى أن الإمارات سبق وأعلنت مؤخراً عن خطط لإطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة، لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، وجذب 550 مليار درهم (150 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات التسع المقبلة، وأطلقت العام الماضي إجراءات ومبادرات عدة في سبيل جذب الاستثمارات والأجانب لدفع عجلة الاقتصاد.

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