منظومة حكومية مرنة تعمل بروح الفريق

المصدر: دبي البيان

قال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنهجية الجديدة في عمل الحكومة الاتحادية، يمثل مساراً استراتيجياً يمهد الطريق أمام دولة الإمارات لدخول المستقبل بمنظومة حكومية مرنة تعمل بروح الفريق، وما تحمله من توجهات وطموحات عظيمة ترسّخ المكتسبات، لحشد الهمم ومضاعفة الجهود في جميع قطاعات العمل الوطني، والمضي بكل عزيمة في مسيرة الريادة والإنجازات نحو آفاق مئوية الإمارات 2071.

منهج

وأشار الدكتور السركال إلى أن المنهج الجديد للعمل الحكومي الاتحادي يمثل نقلة نوعية وفعالة ومدروسة، لتعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق تكامل الجهود المبذولة ضمن فرق حكومية متكاملة تعمل بأفضل إمكاناتها وقدراتها لتحقيق التناغم بين مختلف القطاعات الحيوية، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في العمل الحكومي المتميز، فيما يتعلق بتطوير الآليات والمنهجيات وتسخير القدرات والإمكانات بشكل فعال ومثمر وصياغة السياسات الحكومية المتقدمة.

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