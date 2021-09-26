«دبي للمرأة» تنظم الاجتماع الثالث للمشاركات في برنامج الإرشاد المهني

المصدر: دبي - وام

نظمت مؤسسة دبي للمرأة الاجتماع الافتراضي الثالث للموظفات المشاركات في «برنامج الإرشاد المهني -Yes Mentorship program» تحت عنوان «صنع المستقبل» والذي تم بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي لدى الإمارات بمشاركة 33 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي في الدولة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز القدرات القيادية والمهنية للمرأة الإماراتية.

وتحت مظلة هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2020 تعقد اجتماعات فردية عبر الإنترنت بين الموظفات الإماراتيات والموجهين الذين يشرفون عليهن، وهم من القياديين بالقطاعين الحكومي والخاص في دول الشمال الأوروبي وينتمون لتخصصات مختلفة يتم فيها مناقشة العديد من القضايا والموضوعات، إضافة لتبادل المعرفة والخبرات بما يسهم في تحقيق هدف البرنامج في صقل المهارات المهنية والذاتية والقيادية للمشاركات فيه.

وقالت شمسة صالح عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة المديرة التنفيذية، إن هذا البرنامج المتقدم يأتي ضمن المشاريع والمبادرات التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة والتي تعكس رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالعمل على الارتقاء بقدرات المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وإعدادها للمستقبل من خلال برامج مبتكرة تراعي أفضل المعايير وممارسات العمل ما يساهم في استقطاب الكفاءات النسائية الإماراتية في مختلف المجالات وتعزيز مساهمتها شريكاً رئيساً في التنمية بالقطاعات كافة.

وأضافت صالح إن البرنامج نجح في فترة تنظيمه على مدار عام كامل في توفير منصة مثالية للاطلاع على التجارب العالمية الناجحة في دعم المرأة وتبادل الخبرات معها وفي مقدمتها دول الشمال الأوروبي المعروف عنها رسوخ السياسات الداعمة للمرأة وهي الرؤية والتوجه نفسهما اللذين تحرص عليهما دولة الإمارات، ويشكلان واحدا من مبادئها الرئيسة منذ تأسيسها، كما يشكلان محوراً مهماً في استراتيجية الخمسين عاماً المقبلة ضمن التركيز على الموارد البشرية.

وقدمت المحاضرة في الاجتماع الأخير آنا تشومان شريك ومستشار أول بشركة «نوفار» المتخصصة في مجال التوظيف واستكشاف الكفاءات المهنية بالسويد، إذ تحدثت عن مقومات القدرات الذاتية اللازمة للنجاح ودعم الآخرين وصناعة التمويل وغيرها من الموضوعات التي تفيد الموظفات وصاحبات المشاريع في بداية حياتهن.

من جانبها، أعربت سلطانة سيف مديرة إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة عن سعادتها بالنتائج الطيبة التي حققها البرنامج تماشياً مع حرص المؤسسة على تحقيق أقصى استفادة منه للمشاركات فيه وهن في بداية مسيرتهن الوظيفية من خلال تزويدهن الخبرات اللازمة لبناء القدرات واكتساب المهارات الشخصية والمهنية التي تساهم في إعدادهن للمستقبل وتعود بالفائدة على المؤسسات التي ينتمين لها، وتعزيز قدرات كوادرها البشرية، إضافة إلى استثمار طاقات المرأة الإماراتية وتمكينها من مواصلة النجاح في مختلف القطاعات، والمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمجالات كافة.

وأشارت سيف إلى أن فعاليات البرنامج ستختتم في 24 أكتوبر المقبل مع توزيع شهادات التخرج على المشاركات بمقر جناح مملكة السويد في معرض إكسبو 2020 دبي.. منوهة إلى أن موضوعاته تركز على التعريف بأفضل سبل تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة العملية وتهيئة البيئة المحفزة على الإبداع والإنتاج وإعداد الخطط والأهداف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز