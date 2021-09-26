«أدنيك»: استكمال الاستعدادات لاستضافة «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، عن استكمال استعداداتها لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت «أدنيك» أن الدخول يقتصر على الحاصلين على لقاح كوفيد 19، مع وجوب إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، وتوفير نتيجة فحص (PCR) سلبية، لا تتجاوز 48 ساعة، للدخول إلى الحدث.

ويُعتبر المعرض الذي سيعقد هذا العام تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح مُتجددة»، أضخم فعالية متخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تحوّل إلى منصة عالمية مرموقة، لإطلاق المنتجات والترويج لها، وتوسيع أعمال الشركات، واعتماد الموزعين والشركاء، بالإضافة لدوره في تعزيز التراث الثقافي والترويج له.

ويجمع الحدث الآلاف من الصقارين وهواة الصيد والفروسية، إضافة للمُشترين وكبار التجار، والشخصيات الرسمية من مختلف أنحاء العالم، إذ يحتل المعرض مكانة بارزة على أجندة «أدنيك»، بالنظر إلى حجمه، ومكانته الاستراتيجية على مستوى القطاع.

يفتح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أبوابه من الساعة 11 صباحاً إلى 10 مساءً يومياً، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، في القاعات من 2 إلى 10 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

غنتوت

وبرعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، أعلن نادي غنتوت، انطلاقة موسمه الرياضي الجديد 2021 – 2022، الذي يضم العديد من الفعاليات والمناسبات الجماهيرية، والمشاركات الوطنية الاحتفالية والخيرية، التي تبدأ بالمشاركة في فعاليات الدورة الـ 18 للمعرض الدولي للصيد والفروسية.

وتشارك دائرة القضاء بأبوظبي، في فعاليات المعرض الدولي الثامن عشر للصيد والفروسية، الذي يقام غداً، وذلك في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بتنويع قنوات التواصل مع المجتمع، بما يسهم في نجاح رسالة الدائرة للتوعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز