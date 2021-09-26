بنات الوطن يلتحقن بالدورة الاختيارية العاشرة للخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

توافدت بنات الوطن من مختلف مناطق الدولة، أمس، على مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي للالتحاق بالخدمة الوطنية في الدورة الاختيارية العاشرة، وذلك للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 30 عاماً من أجل بدء مشوار الحياة العسكرية بكل عزيمة، مودعات الحياة المدنية لقضاء فترة التدريب الأساسي.

وتستمر الدورة لمدة 12 أسبوعاً وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامتهن، واتخاذ كل الإجراءات، لتوفير الحماية القصوى لكل مجندات الخدمة الوطنية، من أجل الحفاظ عليهن وحمايتهن من جائحة كورونا، وذلك تحت إشراف مستشفى زايد العسكري.

دقة

وقد خصصت المدرسة أكثر من لجنة لضمان الدقة والسرعة في إنجاز مرحلة التسجيل للمنتسبات مثل لجنة الاستقبال ولجنة تعبئة البيانات ولجنة الباصات ولجنة الإجراءات الاحترازية ولجنة المستودع ولجنة السكن واللجنة الإدارية.

وتسلمت جميع المجندات ملابسهن والعهدة الخاصة بهن، وجرى تعريفهن بالمدرسة والنظام الداخلي، إضافة إلى تنظيم محاضرات من قبل المدربات قبل افتتاح الدورة التدريبية، حيث أظهرت المجندات إقبالاً كبيراً وحماساً وثقة بالالتحاق بالخدمة الوطنية.

وأعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن اعتزازه وتقديره لمجندات الدفعة الجديدة بانضمامهن إلى صفوف الخدمة الوطنية واللائي سيخضن من خلالها تجربة جديدة يتعلمن فيها الكثير مما تعنيه الحياة العسكرية وما تمتاز به من تحمل وصبر وضبط وانتظام وغرس وترسيخ لقيم الولاء والانتماء والتضحية، إضافة إلى إلمامهن بالمبادئ والمهارات العسكرية الأساسية ما سيسهم في تشكل حصيلة علمية وعملية تعود عليهن بالنفع والمصلحة.

خدمة

من جهتها، قالت العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية إن التحاق الإناث بالخدمة اختياري وبموافقة ولي الأمر وتكون مدة الخدمة الوطنية 12 أسبوعاً للمجندات اللواتي بلغن 18 عاماً ولم يتجاوزن سن الـ30 عاماً.

حرص

وحرص الآباء والأمهات والأشقاء على وداع المجندات اللائي لبين نداء الوطن بكل ترحاب مستعدات للتضحية بالغالي والنفيس من أجل الذود عن تراب الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته التي حققها على مدار العقود الماضية على الرغم من أن التحاقهن بالخدمة الوطنية جاء باختيارهن ورغبتهن وليس إلزامياً.

وأكدت المنتسبات أن حب الوطن يجب أن يترجم على أرض الواقع ودولتنا الحبيبة لم تبخل قط على مواطنيها، بل أصبح الإماراتيون بفضل قيادتنا الرشيدة أسعد شعوب العالم، وجاء الوقت الآن لرد الجميل وإثبات قدرات بنات الإمارات على تقديم الغالي والنفيس إلى دولة الإمارات.

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