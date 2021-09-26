محمد بن زايد: مواقف طنطاوي حافظت على استقرار مصر في أصعب الظروف

المصدر: دبي - البيان

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، مثنياً سموه على مواقفه الوطنية التاريخية.

ودوّن صاحب السمو ولي عهد أبوظبي عبر «تويتر»: «رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق.. مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة».

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