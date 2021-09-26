أعضاء في المجلس الوطني: الإمارات تواصل تحقيق إنجازات استثنائية بكفاءات وطنية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات الاستثنائية بمشاركة الكفاءات الوطنية القادرة على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وصدارة الإمارات في سباق التقدم والتفوق في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن المنهجية الجيدة تستشرف المستقبل وتعكس تطلعات شعبنا.

وأوضحوا أن المنهجية الجديدة في العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، تمثل وثيقة القيادة الرشيدة العاكسة لطموحات شعبها الخلاقة، والتي تظهر أن رهانها الرئيس في تحقيق هذه المنهجية الجديدة هو طاقات وقدرات أبناء الوطن المتميزة والمؤهلة، والذين أكدوا عبر السنوات الماضية صدق انتمائهم وإيمانهم بالوطن ورؤية قيادتهم التي تقود سفينة هذا الوطن إلى بر الأمان.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس: إن التعديلات التي أدخلت على الحكومة الاتحادية، تأتي ضمن مشاريع الإمارات للخمسينية المقبلة، وحزمة المشاريع التي تم الإعلان عنها في الشهر الجاري، موضحة أن رؤية الحكومة في الإمارات مبنية على تطوير هذه القطاعات التي شملها قرار التغيير. ونوهت بأن المنهجية الجديدة في العمل الحكومي، تم وضعها بشكل مدروس ودقيق بهدف الارتقاء بجميع القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأن الدولة تستهدف أن تكون الخمسينية الثانية، لديها صدر يحافظ على المكتسبات التي تمت في الخمسين عاماً الماضية من جهة مع مواصلة ريادة الإمارات في المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من جهة أخرى.

نجاح

وقال عبيد خلفان السلامي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) قائد استثنائي ملهم تمضي معه حكومتنا من نجاح إلى آخر بكل اقتدار لتواكب دولة الإمارات المستقبل وتسابقه.

وأكد أن المنهجية الجديدة التي أطلقها سموه، ليست وليدة اللحظة، إنما هي خطوة متوقعة من حكومتنا التي لا يوجد مستحيل في قاموسها، منهجية استثنائية كماً ونوعاً، إذ إن تفاصيلها لا تواكب التطور بل تسابقه، وبذلك تستشرف المستقبل بمتغيراته وتحدياته ومن ثم تضمن تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من رحلة الخمسين.

وبين أن هذه المعايير جعلت أولوياتنا واضحة للعالم ولا غبار عليها، وبالتالي وضعناها نصب أعيننا لتسريع إنجازها وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

أولويات

وذكرت ناعمة المنصوري أن المنهجية الجديدة لعمل الحكومة تطلق مرحلة جديدة في مسيرة العمل الجماعي لإنجاز الأولويات الوطنية بما يواكب توجهات وطموحات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة. وقالت المنصوري: إن الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تمضي إلى المستقبل برؤى استشرافية فريدة تعزز مكانتها على مستوى العالم في مختلف المجالات مستندة إلى مبادئ وثيقة الخمسين التي تجسد قيم الإمارات الراسخة.

وأفاد أسامة الشعفار بأن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي يؤكد ضمناً مسائل أساسية، تتمثل في النجاح منقطع النظير لخطط وبرامج عمل الإمارات السابقة، ووصولها إلى تحقيق الأهداف الموضوعة، والشفافية والمرونة في تقييم خطط العمل، للبحث عن وسائل وأدوات أكثر فاعلية لتنفيذ الخطط.

تطلعات

وقال محمد الكشف: إن دولة الإمارات من قيام الاتحاد وحتى يومنا هذا تمثل محور تطلعات وطموح قيادتنا الرشيدة، واضعة في الوقت نفسه شعبها ومصلحه الوطن على رأس أولوياتها وخاصة في رسم خريطة الطريق للمستقبل المتغير. وتابع: الإمارات ولله الحمد تسابق الطموح وتحقق اللامستحيل في المجالات كافة وعلى جميع الصعد الإقليمية والعالمية، انطلاقاً من رؤية قيادتها الحكيمة التي وهبنا إياها الله سبحانه وتعالى، لتكون ملامح المستقبل.

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