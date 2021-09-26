شرطة أبوظبي تشارك بمعرض «طب الطيران» في الولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت إدارة طيران شرطة أبوظبي على آخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات المتعلقة بطب الطيران والفضاء، خلال مشاركتها في النسخة الأمريكية رقم 91 من «معرض الجمعية الطبية» والذي استضافته مدينة دينفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرف الوفد المشارك على أفضل الممارسات في مجالات سلامة الطيران، كما التقى عدداً كبيراً من الوفود المشاركة والأعضاء، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع طب الطيران والفضاء وسلامة الطيران.

وأوضح الرائد طبيب علي سيف الظهوري مدير فرع طب الطيران في إدارة طيران شرطة أبوظبي: إن مجال طب الطيران والفضاء يحظى باهتمام كبير من الجهات المختصة في الدولة، لافتاً إلى أهمية المعرض في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية مع الدول العريقة في هذا المجال.

وأشاد رئيس جمعية طب الطيران الأمريكي البروفيسور شارلز ديجون بالنجاحات، التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في مجال طب الطيران واستكشاف الفضاء، لافتاً إلى أهمية المعرض في تبادل الخبرات، والاطلاع على المستجدات بالمجالات العلمية، من خلال الندوات والمؤتمرات في مجال طب الطيران عموماً، وصحة الطيارين والطواقم الجوية على وجه الخصوص.

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