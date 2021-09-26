شرطة الشارقة تبحث تطوير العمل الحكومي مع شركائها الاستراتيجيين

المصدر: (الشارقة - البيان)

بحث اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة خلال لقائه عدداً من شركاء القيادة الاستراتيجيين بنادي ضباط الشرطة قرار المجلس التنفيذي بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في الإمارة من خلال التنسيق ووضع آلية عمل لتنفيذه والاتفاق على تسليم اللقطة والأموال المتروكة إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأوصى الاجتماع بعدد من التوصيات تمثلت في وضع برامج مشتركة بين الأطراف التي تسهم في تطوير العمل الحكومي وتصب في المصلحة العامة.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة وعلي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ويوسف العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والمديرون العامون ومديرو الإدارات ذات الاختصاص.

وأكد اللواء الشامسي أن هذه اللقاءات تعكس التزام الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بالتعاون وبتكامل الجهود الممكنة لتحسين مختلف نواحي حياة والذي يصب في تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع.

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