تخصيص مسارات للدراجات يحد من الحوادث

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مستطلعو «البيان» عبر موقعها الإلكتروني و«تويتر» أن تخصيص مسارات للدراجات النارية وتشديد العقوبة يطوقان حوادث الدراجات النارية.

وكشف استطلاع «البيان» الأسبوعي أن 58% من المستطلعة آراؤهم عبر موقع (البيان الإلكتروني) يرون أن تخصيص مسارات للدراجات النارية يمكنه أن يطوق ويقلل حوادث الدراجات النارية، في حين رأى 40% منهم أن تشديد العقوبات على السائقين يمكن أن يطوق حوادث الدراجات، ورأى 2% أن تكثيف التوعية يمكن أن يحد منها.

كما أكد 65% من المستطلعة آراؤهم عبر (تويتر) أن تخصيص مسارات لقائدي الدراجات النارية يعد أمراً ضرورياً للحد من حوادثها، فيما أوضح 27% منهم أن تشديد العقوبات على سائقي الدراجات النارية يحد من الحوادث المرورية، ورأى 8% من المستطلعين أن تكثيف التوعية للسائقين بإمكانه أن يخفف من حوادث تلك الدراجات.

وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: إن تكثيف التوعية المرورية لقائدي الدراجات النارية وتشديد العقوبات في آن واحد يمكن أن يقللا من الحوادث المرورية التي يرتكبها قائدو الدراجات أو يتسببون فيها، مبيناً أن هناك دوريات مرورية على الطرق الداخلية والخارجية لضبط وردع السائقين المتهورين والحد من الحوادث المرورية، كما أن أبرز المخالفات التي يرتكبها قائدو الدراجات النارية تتمثل بعدم الالتزام بخط السير والعقوبة المترتبة عليه 500 درهم والانشغال بغير الطريق 800 درهم والدخول في الطريق من دون التأكد من خلوه 500 درهم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم رصد زيادة في حوادث تلك الدراجات وخصوصاً في ظل جائحة (كوفيد 19).

مخالفات

وأكد المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان أن التوعية المرورية بالنسبة لقائدي الدراجات النارية تعد مهمة للغاية وضرورية حتى نخفف من الحوادث المرورية ونقلل من الإصابات سواء كانت إصابات بليغة أو متوسطة أو خفيفة، لافتاً إلى أن هناك مخالفات مرورية لقائدي تلك الدراجات غير الملتزمين كافة بالقواعد المرورية، كما أن الدراجة النارية في حكم المركبة، في حال عدم التزام قائد الدراجة خط السير أو عدم اتباع الإرشادات المرورية أو ارتداء الخوذة وخلافها فسوف يطبق عليه قانون السير والمرور، كما أن تكثيف التوعية لسائقي الدراجات وتشديد العقوبات للمخالفين وتخصيص مسارات مخصصة لها، كلها تعد منظومة مرورية متكاملة يجب العمل بها، حتى نخفف من الحوادث المرورية الناجمة عن تلك الدراجات.

حملات

وأضاف إن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان أطلقت العديد من حملات التوعية المرورية لقائدي الدراجات النارية وخاصة العاملين في مجال التوصيل بالمطاعم والشركات التجارية، ومنها حملة تضمنت نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز التوعية.

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