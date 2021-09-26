عمار النعيمي: التنمية البشرية أحد الاهتمامات الرئيسية لقيادة الإمارات

المصدر: عجمان - وام

اعتمد مجلس أمناء جامعة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، الموازنة التقديرية للجامعة للعام الدراسي 2021/‏‏‏ 2022،

كما اعتمد المجلس قوائم الخريجين للعام الأكاديمي 2019/‏‏‏ 2020، والبالغ عددهم 1326 خريجاً والعام الأكاديمي 2020/‏‏‏ 2021، والبالغ عددهم 1376 خريجاً، والهيكل التنظيمي المعدل للجامعة ودليل السياسات والإجراءات المعدل، والعديد من اللوائح الخاصة بالجامعة.

تنمية

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن التنمية البشرية أحد الاهتمامات الرئيسية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشيراً إلى تأكيد سموهم على أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن وأجياله المتعاقبة هما محور استراتيجية التنمية المستدامة، مؤكداً سموه حرصه على أن تكون هذه الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات.

وقال سموه: «إن ما حققته هذه الجامعة من إنجازات كبيرة يدعونا للحرص على جعل هذا المجلس فاعلاً بدعمكم ومساهمتكم البناءة، والانتقال إلى عهد جديد لتطوير أساليب العمل فيها، بما يزيد من فاعليتها ويحقق الأهداف المنشودة»، مشيداً بمسيرة الجامعة، والتي شهدت منذ انطلاقتها إنجازات بارزة أهمها بناء الإنسان الإماراتي والسعي إلى تأهيله من خلال المناهج المعتمدة وتشجيعها على الابتكار والإبداع، من خلال توفير الخبرات العلمية للوصول بالشباب والفتيات لأرفع الدرجات في مختلف العلوم والمعرفة وهذا هو المحور الأساسي في استراتيجية القيادة الرشيدة من أجل التنمية المستدامة والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم في المناحي كافة.

إنجازات

وأوضح سمو رئيس مجلس الأمناء خلال الجلسة الأولى للمجلس الجديد أن مسيرة الجامعة خلال العقود الماضية من عمرها شهدت إنجازات بارزة ترافقت مع النهضة الشاملة، التي تعيشها دولة الإمارات وأن التعليم العالي والاستثمار فيه ودعم الشباب والفتيات من أبناء الوطن أصبح محور استراتيجية التنمية المستدامة والطريق الأمثل لبناء المجتمع.

جهود

وثمن سموه جهود مجلس الأمناء السابق على ما بذلوه في سبيل تطوير العملية والمناهج التعليمية بالجامعة في الأعوام الماضية، كما وجه الشكر والتقدير لمدير الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لدورهم المتميز والمتواصل للارتقاء بالمستوى والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، وحث أعضاء المجلس على دعم مسيرتها ومواصلة تطويرها بين مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.

في السياق، ثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي وأعضاء المجلس الثقة الغالية، التي أولاها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للمجلس لخدمة الجامعة والوطن وأبنائه واستكمال مسيرة النماء والازدهار في الإمارة، مشيرين إلى أن عجمان ومؤسساتها ماضية في دفع مسيرة التنمية الأكاديمية إلى الأمام من خلال تقديم كل الإمكانات لها لبلوغ أعلى المراتب في كل المجالات، لتحقيق تطلعات أبناء الوطن وإسعادهم وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأفراد المجتمع المواطنين والمقيمين.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن تشكيل مجلس الأمناء الجديد يمثل رؤية متجددة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة لكل فترة زمنية بما يتلاءم مع متطلباتها وتحدياتها.

خبرات

دعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العربية والعالمية لدعم الهيئة التدريسية بالجامعة والتعاون مع الجامعات الأخرى من خلال وضع خطة إستراتيجية تمتد لسنوات قادمة،وإضافة برامج جديدة تفيد الجامعة وطلبتها ودراسة التوسعات في الكليات والمباني لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايد.

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