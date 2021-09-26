صندوق الزكاة يعتمد 7.5 ملايين درهم لمساعدة 327 أسرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة، خلال اجتماعها الأخير، صرف مبلغ 7 ملايين و513 ألف درهم، لـ 327 أسرة خلال الأسبوع الحالي.

وألقت الإحاطة الإعلامية التي نظمها الصندوق، الضوء على مشروع «داعم»، المعني بفئة أصحاب الدخل المحدود، ويندرج تحت مصرف الفقراء والمساكين، ويهدف إلى مساعدة الأسر التي لا يفي إيرادها متطلبات المعيشة والتزاماتها، مع شرط التقدم بهذه الفئة، ألا يقل عمر المتقدم للمساعدة عن 35 عاماً.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، خلال الإحاطة الإعلامية، حرص الصندوق وتوجهه لدعم قطاع ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة، ومساعدتهم ليعيشوا حياة كريمة.

وأوضح أن صندوق الزكاة، استطاع خلال عام 2020، من خلال المزكين، أن يقدم مساعدات لحوالي 1600 حالة، بمبلغ يقدر 30 مليوناً و200 ألف درهم، بينما صرف صندوق الزكاة خلال النصف الأول من العام الحالي، لـ 772 أسرة، مبلغاً قدره 11 مليوناً و400 ألف درهم.

وقال إن عدد المشاريع التي استفادت من المبلغ خلال هذا الأسبوع، بلغ 14 مشروعاً متنوعاً، وقد تم توزيع مبلغ 400 ألف درهم، على 22 حالة، ضمن مشروع «إعانة العاطلين عن العمل»، وصرف 100 ألف و10 دراهم، ضمن مشروع اقرأ «طلبة علم المدارس» لـ 22 حالة.

كما تم صرف 65 ألف درهم، استفادت منها 13 حالة، ضمن مشروع «أمتي» (المسلمون الجدد)، وصرف 111 ألفاً و924 درهماً، لـ 5 حالات، ضمن مشروع أجر وعافية (المرضى)، و280 ألفاً و500 درهم، استفادت منها 16 حالة، ضمن مشروع الأمل (أصحاب الهمم )، فيما استفادت 28 حالة بمبلغ 654 ألفاً و500 درهم، ضمن مشروع تلاحم (المطلقات).

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