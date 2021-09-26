تركيب وتشغيل 678 عمود إنارة في خورفكان ودبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تركيب وتشغيل عدد 678 عمود إنارة بخورفكان ودبا الحصن واستبدال 208 كشافات، وذلك بهدف توفير الأمن والسلامة والمظهر الحضاري والجمالي في مناطق مدينة خورفكان ودبا الحصن.

مشروعات

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أن قسم إنارة الطرق نفذ مشروعات لإنارة شوارع داخلية بشعبيات خورفكان ودبا الحصن، حيث تم تركيب أعمدة الإنارة وملحقاتها وتوصيل الكهرباء وتشغيلها وتنفيذ جميع أعمال مشروع إنارة الشوارع الداخلية بدبا الحصن في مناطق وشعبيات (الدوب، المهلب، الشمالي والسيح وكذلك تطوير إنارة ميناء دبا الحصن)، حيث تم تركيب 302 عمود و317 كشاف إنارة موفراً للطاقة LED وتمديد كيبلات بطول 11000 متر.

تطوير

وأفاد بأنه تم الانتهاء من إنارة الشوارع الداخلية بمنطقتي اللؤلؤية والزبارة بخورفكان بعدد 368 عمود إنارة و368 كشافاً موفراً للطاقة LED وتمديد كيبلات بطول 12500 متر، كما تمت إنارة المقبرة الجديدة بالعوينات بثمانية أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.وأشار إلى أنه ضمن مشروع تطوير الإنارة بالشوارع الداخلية تم استبدال 208 كشافات من نوع بخار الزئبق بكشافات موفرة للطاقة LED بمنطقة القادسية بخورفكان.

وأكد أن مشروعات الإنارة من المشروعات الضرورية لتجميل الأحياء السكنية وتوفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة ودفع عجلة التنمية المستمرة وتم مراعاة التصميم الجمالي في أعمدة الإنارة واللمبات المستخدمة في الإضاءة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز