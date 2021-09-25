مكتوم بن محمد: هذا الوطن أمانة في أعناقنا

المصدر: البيان

تقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،بالشكر لأصحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ثقتهم وتشريف سموه بالمهمة الاتحادية الجديدة.

وقال سموه :"أسأل الله التوفيق في خدمة الإمارات وشعبها. هذا الوطن أمانة في أعناقنا، بناه آباؤنا المؤسسون، وصانه الرجال المخلصون، وعلى خطاهم سنمضي".

وتم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، ضمن التشكيل الوزراي الجدي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع منهجية جديدة للعمل الحكومي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز