«مدينة المعلومات» تطلق مبادرة «سعادة» لمواصلة المعركة ضد جائحة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

تؤكد مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وشريكها الاستراتيجي MTN، من خلال مبادرتها «سعادة» التزامها الدائم بتكملة رحلتها الإنسانية ودورها الحيوي في حماية المجتمع والحفاظ على سلامته بشكل عام وتضع إمارة دبي في مقدمة المدن من حيث اهتمامها بالصحة والمعرفة والوعي المجتمعي للتصدي للأمراض والأوبئة.

للعام الثالث على التوالي، تكلل مدينة المعلومات نجاح مبادرة «سـعادة» بتقديم المساعدة للأطفال اجتماعياً وتعليمياً، حيث تنفذ مع بعض الهيئات الحكومية خطتها لدعم كل فئات المجتمع ورسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال وعائلاتهم. وقد قدمت 1000 حقيبة مدرسية مع مجموعة من مستلزمات القرطاسية الضرورية للطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات في عدد من مدارس الدولة، كما قامت بدفع جزء من الرسوم المدرسية لعدد 250 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى تقديم 1000 لابتوب حديث.

بهذه المناسبة صرح الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم قائلاً: «تتناول مبادرة «سعادة» التي نفذتها مدينة المعلومات مجالات عدة تتضمن الجانب الصحي والتعليمي والاجتماعي. وقد كان لجهود فريق العمل لدى مدينة المعلومات وإصراره على تكملة مشواره التوعوي أثراً كبيراً على نجاح مبادرة «سعادة»، حيث عمل الفريق بكل تفانٍ وثقة ووعي على التصدي لجائحة «كوفيد 19» التي اجتاحت العالم بأسره».

وتكملة للدور التوعوي الذي تلعبه وفي ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» العالمية، أكدت مدينة المعلومات من خلال هذه المبادرات على تكملة مشوارها الإنساني والاجتماعي، حيث قدمت خلال مرحلة التعقيم الوطني أكثر من نصف مليون كمامة طبية واقية و100 ألف عبوة قفازات و100 ألف عبوة من المواد المعقمة تم توزيعها على جميع فئات المجتمع.

حازت مبادرة التصدي لجائحة «كوفيد 19» على ثناء ودعم كبار المسؤولين بالدولة الذين واكبوا مدينة المعلومات في مساعيها من أجل تحقيق أهدافها في التصدي لهذه الجائحة العالمية، واهتمام عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الخيرية والشركات المحلية والعالمية الراعية من بينها: MTN، تنقية، مجموعة الحنظل، مجموعة فاين الصحية القابضة، جوديير، السوق الحرة دبي، المعموري هولدينج جروب ليمتد، نستله.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: «شكّلت مبادرة «سعادة» التي تهدف إلى حماية المجتمع خلال أزمة «كوفيد 19» مصدر إلهام لمجموعة فاين الصحية القابضة، والتي كان لفريقها شرف الانضمام لها والمساهمة في برنامجها. ويتماشى شعار المبادرة «احمي نفسك. احمي بلدك» مع أهداف مجموعة فاين خلال أزمة «كوفيد 19» والدافع الرئيسي لجهودها، حيث ساهمت المبادرة في تعزيز قدرتنا على الوصول إلى قاعدة أوسع من المجتمع الإماراتي لتزويدهم بمنتجات فاين جارد من معدات شخصية أساسية ومنتجات حماية طويلة الأمد للوقاية من الفيروس».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز