تعرف على الوزراء الجدد في حكومة الإمارات

المصدر: البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.



‏ وقال سموه "الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة".

وأضاف سموه "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.. الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

هو نائب حاكم إمارة دبي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ورئيس ديوان صاحب السموّ حاكم دبي. يشغل سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات الهامة في دبي، وتتركز مسؤولياته في مجالات تعزيز منظومة العمل الحكومي وتنشيط القطاع الاقتصادي في الإمارة.

وإضافة إلى مناصبه آنفة الذكر، يرأس سموه كل من المجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، ومجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

حصل سموه على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي عام 2006 ليلتحق بعدها بالعديد من البرامج في جامعة هارفارد وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وُلد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 1983.

محمد بن هادي احمد عبدالله الحسيني

يمتلك محمد بن هادي أحمد عبدالله الحسيني خبرة ممتدة في قطاعات الأعمال المصرفية والتمويل والاستثمار.يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة عدد من المؤسسات الحكومية، منها: جهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمار، كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وبنك الإمارات دبي الوطني.وهو حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في التجارة من سويسرا، وولد في عام 1976.

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور

تقلد العور عدداً من المناصب التنفيذية في القطاعين العام والخاص وعمل بقطاعات مختلفة شملت النفط والغاز والمصارف وغيرها. وتولى د. عبدالرحمن بن عبدالمنان العور منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في عام 2009. ومن أبرز الشركات التي التحق بها شركة "نفط دبي"، وشركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "دولفين للطاقة"، وبنكHSBC . وشغل سابقاً منصب نائب المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. كما أنه عضو مجلس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات في قطاعات الطاقة والتعليم، منها: شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وجامعة دبي، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا. نال العور شهادة الدكتوراه من جامعة كولورادو الأمريكية(Colorado School of Mines) ، وولد في 21 أكتوبر 1968.

عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي

شغل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي منصب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للأمن الوطني. وفي الفترة ما بين فبراير 2013 إلى أبريل 2016، عمل في المجلس الأعلى للأمن الوطني كخبير اقتصادي بمركز دعم القرار الاستراتيجي. يمتلك النعيمي خبرة في القطاع الخاص حيث عمل في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". وإلى جانب مهامه الحالية، يشغل النعيمي عضوية مجلس إدارة مجلس الامارات للتنافسية، وهو عضو في عدد من اللجان، منها: اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، واللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، واللجنة العليا للمساعدات الخارجية. وهو حاصل على الماجستير والبكالوريوس من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. ولد بمدينة العين في 1 يناير 1976.

مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري

تم تعيين معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي كجزء من إعادة تشكيل مجلس الوزراء الإماراتي المعلن في يوليو 2020. مريم المهيري مسؤولة عن مراقبة مخزون الغذاء الوطني، والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، ومتابعة العلاقات الدولية في هذا المجال. في السابق، تم تعيين مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي بعد التعديل الوزاري في أكتوبر 2017. وشملت مسؤولياتها الإشراف على تطوير البنية التحتية اللازمة التي من شأنها ضمان أهداف الأمن الغذائي للدولة، بما يتماشى مع خطة الإمارات المئوية 2071. تمثل مريم المهيري دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للزراعة الملحية. وهي عضو في مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والزراعة، ومؤسسة دبي للمستقبل ومجلس المستقبل العالمي للمنتدى الاقتصادي حول ابتكار النظم الغذائية. شغلت مريم المهيري سابقًا منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم تعيينها للإشراف على أقسام التنوع البيولوجي ومصايد الأسماك والاستدامة الساحلية والبحرية والبحوث البحرية. حصلت مريم المهيري على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من الجامعة التقنية في آخن، ألمانيا.

عبدالله بن مهير الكتبي

تقلد معالي اللواء الركن عبدالله بن مهير الكتبي العديد من المناصب القيادية والبارزة في القطاعين العسكري والحكومي.شغل منصب قائد الوحدات المساندة في القوات المسلحة في 2012 حتى 2021. تدرج الكتبي في المناصب العسكرية واضطلع بالعديد من المهام الحيوية والاستراتيجية، وهو رئيس اللجنة العليا لمهرجان الوحدات المساندة للرماية. وعلى المستوى الحكومي لإمارة أبوظبي، تبوأ الكتبي منصب مدير مكتب ولي العهد لإمارة أبوظبي، ومدير ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وعلى مدر السنوات السابقة، شارك اللواء الركن عبدالله بن مهير الكتبي في الكثير من اللجان التنظيمية والتحضيرية على مستوى إمارة أبوظبي، واختير لقيادة العديد من فرق العمل، ولديه مشاركات بارزة في عدد من الفعاليات والملتقيات الدولية المرموقة. يحمل معاليه شهادتي الماجستير و البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية زايد العسكرية، ووُلد بتاريخ 6 يونيو 1956.

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