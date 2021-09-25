حمدان بن محمد: مكتوم بن محمد سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين

المصدر: البيان

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" : "بدعم قيادتنا الرشيدة، تواصل دولتنا العزيزة مسيرة تمكين الشباب، وكلنا ثقة بأن مكتوم بن محمد بما يملكه من خبرات قيادية وانجازات كبيرة وتجارب واسعة سيلعب دورا محوريا في مسيرة الخمسين الجديدة، ونسأل الله له التوفيق."

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.

وتم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير .. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة".

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