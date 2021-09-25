الإمارات تدعو لحشد الجهود العالمية للقضاء على الجوع بحلول 2030

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت الإمارات أهمية حشد جهود دول العالم للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، مشددة على أنه لم يعد هناك وقت للتخطيط حتى عام 2030، وهو الإطار الزمني الذي حددته الأمم المتحدة باسم «عقد من العمل»، وأن الجهود المشتركة لجميع الجهات الفاعلة ضرورية للعالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، في «قمة النظم الغذائية» التابعة للأمم المتحدة 2021، والتي عقدت افتراضياً أمس في مقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي كلمتها، استعرضت المهيري المسار الوطني للإمارات لتحول النظم الغذائية، وكيف يمكن أن يسهم مع المجتمع الدولي في تحقيق الهدف الثاني المتمثل بالقضاء على الجوع، عبر التزامه إعادة تشكيل ملف الأمن الغذائي بالدولة من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الاستدامة، وإنشاء نموذج رائد يمكن للدول الأخرى اتباعه.

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