مليار درهم حجم قطاع التجميل في الدولة سنوياً

المصدر: (دبي – عماد عبدالحميد)

أكدت جمعية الإمارات الطبية أن قطاع التجميل في الدولة شهد زيادة تتراوح من 20 - 30% بعد تعافي الدولة من جائحة «كوفيد 19». وقال الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة جراحة التجميل في جمعية الإمارات الطبية أن ارتداء الكمامات ساهم في زيادة نسبة العمليات التجميلية للوجه والأنف، لافتاً إلى أن حجم قطاع التجميل في الدولة سنوياً يبلغ نحو مليار درهم، فيما تصل مساهمة قطاع التجميل في السياحة العلاجية بالدولة إلى 50%.

وأوضح إن المرحلة الحالية تشهد زيادة في عمليات شفط الدهون ونحت الجسم والترهلات والعناية بالبشرة من قبل الإناث، وبالنسبة للذكور هناك إقبال على نوع من العمليات يطلق عيله التثدي وعمليات ترهل الجلد.

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مليار درهم حجم قطاع التجميل بالدولة سنوياً و50 % مساهمته في السياحة العلاجية

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