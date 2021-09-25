تعاون بين شرطة دبي والمعهد الأمني الوطني

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الأمني الوطني، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، خصوصاً في مجال تدريب وتأهيل الكادر البشري في شرطة دبي.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن جانب المعهد الأمني الوطني الدكتور علي عبدالله الغفلي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور العميد عارف بوشقر الفلاسي، مدير إدارة منشآت القوة، ونهيان سالم الطنيجي، المدير التنفيذي للمعهد، وكمال أحمد صالح، مدير إدارة العمليات، وعقيل البشير عيسى، مدير المكتب التنفيذي.

وتنص المذكرة على التعاون في مجالات التدريب النظرية والعملية في مجال تأمين وحماية الشخصيات وحراسة المنشآت الأمنية والمهمة، وإعداد دورات تدريبية متخصصة للمرشحين حسب المجال والمهام الوظيفية المختلفة، وتقديم ورش عمل وأوراق بحثية، والعمل على رفع كفاءة وتأهيل منتسبي شرطة دبي للتعامل مع الأحداث الأمنية، وتطوير خطط العمل.

وأكد العميد راشد الفلاسي حرص شرطة دبي على تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات التخصصية المحلية والعالمية، لما في ذلك من أهمية من تبادل الخبرات والمعارف والعلوم المتقدمة، والتي من شأنها أن تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وتنمي قدرات الكادر البشري لديها.

وثمّن الدكتور علي عبد الله الغفلي الدور المهم الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي في حفظ الأمن والأمان في إمارة دبي، ورحب بفتح آفاق للتعاون بين المعهد الوطني وشرطة دبي.

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