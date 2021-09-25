تجديد عضوية 50 شخصاً بنادي الشارقة للسيارات القديمة مجاناً

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي نادي الشارقة للسيارات القديمة، مبادرة تجديد عضوية 50 شخصاً من أعضاء النادي مجاناً، بمقر مركز خدمات المرور والترخيص بالشارقة وذلك بحضور المقدم خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين والمقدم عبدالرحمن خاطر رئيس قسم ترخيص الآليات وبحضور سعيد محمد بن عاشور المدير التنفيذي لنادي الشارقة للسيارات القديمة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد.

وسلم المقدم خالد محمد الكي بطاقات العضوية المجانية للمعنيين، مؤكداً أهمية هذه المبادرات التي لها دور مهم ومؤثر في إسعاد الجمهور ما يعود على المجتمع بشكل إيجابي، ويحقق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.



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