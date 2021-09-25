عبدالله المري يشهد تخريج دورة الاقتحام البحري

المصدر: (دبي - البيان)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي تخريج دورة فريق الاقتحام البحري لإنجاز المهام البحرية الخاصة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعداد وتأهيل كوادرها التخصصية، وتزويدهم أفضل المعارف والعلوم الخاصة بالعمل الشرطي والأمني.

حضر حفل التخريج، اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، واللواء الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وشارك في الدورة، 8 متدربين بعدد 250 ساعة تدريبية، تلقوا البرامج التدريبية والميدانية والمهنية كافة، بالإضافة إلى تدريبهم على سيناريوهات حول تكتيكات القفز من المروحية، والإنزال السريع من المروحية إلى الزورق، والانتقال بين الزوارق على السرعات العالية، إضافة إلى مداهمة الزوارق.

وفي الختام قام الفريق عبدالله المري بتكريم المشاركين في التدريب والمتدربين، متوجهاً لهم بالشكر والتقدير، وحثهم على تطوير قدراتهم، ومهاراتهم، وتطبيق ما تلقوه في الدورة على العديد من النواحي الأمنية.

وقدم المنتسبون شكرهم للقائد العام لشرطة دبي والقائمين على التدريب على ما تلقوه من علوم، ومهارات ميدانية عززت من خبراتهم العملية، والارتقاء بقدراتهم للقيام بمهامهم الميدانية على الوجه الأكمل.

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