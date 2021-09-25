«كهرباء دبي» تحدّث خطتها الاستراتيجية لعام 2022

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل لمراجعة خطتها الاستراتيجية لعام 2022، شارك فيها معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وفريق الإدارة العليا في الهيئة.

أهمية

وقال سعيد الطاير: إن تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة يكتسب أهمية خاصة هذا العام الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات ويشهد استضافة «إكسبو 2020 دبي» المرة الأولى في المنطقة.

وأضاف: نحرص على التحديث الدوري للخطة الاستراتيجية للهيئة لمواكبة جميع المستجدات في إطار الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك مئوية الإمارات 2071 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وخطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

وقالت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي إن التخطيط الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية بالنسبة للهيئة لضمان الاستعداد للمستقبل وتحقيق رؤيتها مؤسسةً رائدةً عالمياً مستدامة ومبتكرة.

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