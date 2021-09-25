تثمين جهود «خيرية أم القيوين» في تعزيز التواصل مع الشركاء

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

ثمّن المقدم الدكتور سيف سالم زيد إبراهيم مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بأم القيوين جهود جمعية أم القيوين الخيرية في تعزيز أواصر التواصل مع الشركاء وتوطيد العلاقة معهم تأكيداً على أهمية التعاون الفعّال لتحقيق الأهداف وبناء جسر من الثقة والتعاون بين الشرطة والجمهور بما يسهم في تعزيز الأمن والسعي إلى كسب ثقة أفراد المجتمع، مبيناً أن جمعية أم القيوين الخيرية وجهت اهتمامها وحرصها الحثيث على تكريم كل الجهات المساهمة في تحقيق أهدافها والمتعاونة بشكل مُطلق معها.

جاء ذلك خلال زيارة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بأم القيوين صباح أمس الأول إلى جمعية أم القيوين الخيرية، مقدماً لمدير الجمعية درعاً تذكارية، ومشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في دعم الأسر المتعففة وتقديم العون لها.

أهمية

وأكد عيسى بولحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية أن الجمعية لم تغفل يوماً عن أهمية دور الشركاء الرئيسيين في مساهمتهم الجليّة لنشر أهدافها ورؤيتها التي تتجلى في التعاون في مجال الخير وإشراك المجتمع وأفراده في كسب الأجر وخدمة المجتمع والمحتاجين والمتعففين وتوفير الرعاية والحياة الكريمة اللازمة لهم لتحقيق المسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أن الجمعية قدمت العديد من المساعدات لكل المحتاجين وذوي الأسر المتعففة - خصوصاً – أسر فئة الموقوفين بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بأم القيوين من خلال تقديم المساعدات اللازمة لهم.

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