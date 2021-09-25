معالم الإمارات تحتفي باليوم الوطني السعودي

المصدر: دبي - البيان

شهدت أبرز الوجهات والمعالم السياحية في الإمارات أمس الأول مظاهر احتفالية واكتست باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وتزين برج خليفة بإضاءة للعلم السعودي مع رسالة احتفالية، فيما قدمت نافورة دبي عرضاً مصمماً خصيصاً على أنغام النشيد الوطني السعودي في حين أبهرت عجلة عين دبي الترفيهية على جزيرة بلوواترز الجمهور من خلال عروض الإسقاط الضوئي التي تحمل طابع المملكة العربية السعودية مع الوسم الرسمي الخاص باليوم الوطني السعودي.

كما استضاف فندق برج العرب عرضاً خاصاً باللون الأخضر استمر ثلاث دقائق، فيما أضاء كل من برواز دبي ومتحف المستقبل باللون الأخضر في حين شهد دبي فستيفال سيتي مول فقرةً خاصة باليوم الوطني السعودي في الوقت الذي أسعدت نافورة النخلة زوار ذا بوينت بعروضها الخاصة. كما أضاءت معالم أبوظبي الأيقونية باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني السعودي.





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