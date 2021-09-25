نقل تكنولوجيا الفضاء إلى الأجيال الشابة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تعمل وكالة الإمارات للفضاء على نقل تكنولوجيا الفضاء المحلية إلى الأجيال الشابة، بالإضافة إلى بناء أسسٍ متينة من شأنها إرساء بنية تعليمية متكاملة، وتسعى دولة الإمارات مسترشدة برؤية القيادة الحكيمة للدولة إلى تطوير رأس المال البشري.

وذلك في مجالات العلم والتكنولوجيا في سبيل تعزيز أساساتها المتينة في قطاع علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتواصل تطوير قدراتها المتعلقة في هذا الشأن.

ووضعت دولة الإمارات خطة استراتيجية طموحة وطويلة الأمد لبناء أساس متين ومستدام لمجتمع قائم على العلم والمعرفة، ويعتبر قطاع الفضاء الوطني أحد ركائز المرحلة المقبلة للدولة، حيث ستؤدي الاكتشافات والابتكارات التي سيصل إليها هذا القطاع إلى دفع عجلة النمو.

ركائز

وتتمثل الركيزة الأساسية للبرنامج الفضائي للدولة في استقطاب وتشجيع الإماراتيين الشباب ليصبحوا علماء فضاء ورواداً في مجال التكنولوجيا، كما تعمل وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على ابتعاث الطلاب في منح دراسية لمواصلة دراسات البكالوريوس والماجستير في علوم الفضاء والعلوم الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لعدد من طلاب الجامعات المحلية من المهتمين بدراسة علوم الفضاء والمواد الأكاديمية الأخرى ذات الصلة.

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