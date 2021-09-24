"الأرصاد": فرصة لتكون سحب ركامية ممطرة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

كما توقع المركز أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:21 والثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 21:44 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون الموج خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والثاني عند الساعة 00:59 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والثاني عند الساعة 06:18 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 26 80 25

دبي 42 29 85 30

الشارقة 41 27 85 30

عجمان 41 29 85 30

أم القيوين 41 27 85 30

رأس الخيمة 38 28 85 30

الفجيرة 36 31 80 55

العين 42 28 75 20

ليوا 42 31 80 30

الرويس 37 26 75 30

السلع 38 27 75 25

دلما 38 33 85 45

طنب الكبرى 38 32 80 40

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 39 31 85 45

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز