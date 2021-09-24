شرطة أبوظبي تنشر فيديو يوضح خطورة التجاوز من كتف الطريق

المصدر: البيان

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي وضمن حملة "درب السلامة" ومبادرة "لكم التعليق" فيديو لسائق ارتكب عدة مخالفات مرورية وهي عدم استعمال الإشارة عند تغيير اتجاه المركبة والتجاوز من كتف الطريق والذي يعد منطقة مخصصة لتوقف المركبات عند الضرورة بشكل آمن دون تعطيل حركة مرور المركبات.

وأوضحت الشرطة أن مخالفة التجاوز من ناحية كتف الطريق قيمتها 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وفقا لنص المادة رقم "42" من قانون السير والمرور الاتحادي.

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